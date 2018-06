Ook buitenlandse media smullen van ’goddelijke’ Ronaldo: “Ik vlieg naar huis, want een betere prestatie zie ik niet meer”

De hele wereld was vrijdagavond getuige van de kunsten van Cristiano Ronaldo, die andermaal zijn klasse etaleerde door een hattrick te scoren tegen Spanje en Portugal zo een punt te schenken. Een straffe prestatie die de hele voetbalwereld met verstomming sloeg, en dat op dag twee van het WK. Uiteraard smulden ook buitenlandse media van de CR7-show.

Beginnen doen we in thuisland Portugal, waar de media uiteraard lyrisch waren over hun grote held. “Je laat ons sprakeloos”, kopt A BOLA. Concurrent Record heeft het dan weer over een goddelijke prestatie. “Ik geloof altijd in mezelf”, vertelde CR7 hen. Terwijl Portugees bondscoach Fernando Santos (“Het is aangeboren bij hem”) en Manchester United-manager José Mourinho (“Zijn vrije trap was fantastisch”) vol lof waren over de Portugese ster. O Jogo kopt over het ‘monster’ Ronaldo, die een partij van wereldklasse speelde. “Hij bespaarde de Seleção een pijnlijk verlies en evenaarde of verbrak in deze eerste WK-wedstrijd zes records.” Al was er ook wat aandacht voor Carlos Queiroz, eveneens een Portugees, die met Iran verrassend de maat nam van Marokko.

Foto: Record

Tegenstander Spanje was uiteraard teleurgesteld over het late gelijkspel. “Cristiano verbittert ons debuut”, schrijft Marca. “Diego Costa legde er twee binnen, David De Gea liet een doelpunt toe. Maar wat een enorme prestatie van Ronaldo, die met zijn hattrick voorlopig topscorer is op dit WK.” AS schrijft dat “we geen geluk hadden, maar we hadden wel Ronaldo. Diego Costa scoort twee keer, maar David De Gea begaat een monumentale blunder.” De doelman van de Spanjaarden staat dan ook in het groot op de voorpagina.

Over de Noordzee dan, waar ook de Engelse pers wat te zeggen had over CR7. “De hele avond draaide rond hem. Wat hij op het grootste toneel laat zien is belachelijk”, klinkt het duidelijk bij de BBC. ”Ik neem morgen een vlucht terug naar huis, want een betere partij dan dit zie ik hier niet meer”, zei Engels ex-international Chris Waddle. “Een kleine subplot in dit verhaal is de druk die na deze prestatie op de schouders van Lionel Messi valt”, aldus BBC-analist Rio Ferdinand. “Cristiano heeft de lat nu hoger gelegd, dus IJsland zou nu in de problemen kunnen zitten”, zegt voormalig Schots international Pat Nevin. Het mag duidelijk zijn: de voetbalwereld kijkt uit naar het antwoord van Lionel Messi later vandaag.

Met “een spektakel dat ons weer met de wereldbeker verzoent” verwijst het Italiaanse La Corriere dello Sport naar het gebrek aan actie in eerdere WK-wedstrijden. “Ronaldo maakt meteen het verschil met een hattrick die ‘zijn’ Spanje brak. Vandaag is het aan Messi, Mbappé en Mandzukic.” Het Franse L’Equipeheeft het op haar voorpagina dan weer over Ronaldo, de Messias. “Spanje-Ronaldo: 3-3”, koppen onze noorderburen bij De Telegraaf.