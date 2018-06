Vandaag begint favoriet Frankrijk aan het WK: wij ontleden het fantastische elftal van Les Bleus

Voetbal is tactiek en op geen enkel ander moment wordt er meer denkwerk verricht dan tijdens het WK. Maar tactiek is ook ingewikkeld. Daarom vatten wij de meest interessante plannen samen in een exclusieve videoreeks van het tactische brein van onze redactie, Guillaume Maebe. Aflevering 2: Frankrijk.

Vrijdagavond kwamen met Spanje en Portugal al twee kleppers in actie op het WK en vandaag is het de beurt aan Frankrijk, dat om 12 uur tegen Australië speelt en een fenomenale selectie voor de dag kan brengen. De verliezend finalist van Euro 2016 mag dan ook hopen op het allerhoogste. Onze specialist Guillaume Maebe vertelt u in zijn uiteenzetting hoe Les Bleus dat ene doel hopen te bereiken.