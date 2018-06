Engelse kwaliteitskrant doet opvallende oproep: “Als jouw land niet speelt op WK, supporter dan voor België”

Als het van de The Financial Times afhangt, moet ieder land dat zich niet kon plaatsen voor dit WK supporteren voor de Rode Duivels. De toonaangevende, Britse krant verkiest de Belgen, een tegenstander in de groepsfase, zo boven de eigen nationale ploeg. En daar heeft zijn redenen voor. “De Rode Duivels zijn zoals een reclame van Benneton in de jaren 90.”

Met onder meer Kompany, Fellaini en Lukaku zit er heel wat kleur in de Belgische voetbalploeg en dat is het gerenomeerde Financial Times niet ontgaan. “En dan haalde Radja Nainggolan, iemand met Indonesische roots, niet eens de WK-selectie. Het multiculturele karakter van België zet zich door in de nationale ploeg. De afkomst van de groep strekt zich uit als aders tot Centraal-Afrika, de Caucasus, het Iberische schiereiland, de Maghreb, beide kansen van de Vlaams-Waalse taalgrens en het exotische Engeland.”

Volgens de Financial Times steken de Belgen fel af tegen de huidige maatschappelijke context. ”Enerzijds was er de afgelopen twee jaar een populistische doorbraak en anderzijds omdat het WK plaatsvindt in Rusland. De diversiteit in de ploeg is zoals een hartverwarmende reclame van Benetton in de jaren 90. Het voelt nu radicaal, of zelfs meer dan dat. Frankrijk, Engeland en Brazilië zijn ook zo multicultureel, maar dat zijn ze al enkele generaties. Wat België ervan onderscheidt, is de snelheid waarmee het team diversifieerde, bijna uitsluitend dit millennium. Andere landen die een vergelijkbare verandering ondergingen in hun bevolking, zoals Zweden, konden dat niet vertalen naar hun nationale voetbalploeg.”

Ambassadeur

Ze vinden ook dat er bij de Rode Duivels uitstekende ambassadeurs zitten. “Spelers als Vincent Kompany, iemand met Congolese roots, begrijpt de bindende rol van een nationale voetbalploeg in een onsamenhangende samenleving en praat er ook over. Wat opvalt bij de spelers is, naast hun technisch vernuft op het veld, hun persoonlijke klasse: meertalig, beheerst en harmonieus op een plaats waar het niet zo makkelijk lijkt. Of Thibaut Courtois en Kevin De Bruyne denken dat ze ambassadeurs zijn voor hun complex, veranderend land, ze gedragen er zich ook naar.”

Dus hebben ze een duidelijke boodschap voor de wereld. “De sociale metamorfose die België heeft gemaakt in een korte periode verdient meer erkenning van de buitenwereld dan dat droevig beeldje van plassend mannetje. Een sterke prestatie op het komende WK van dit multiculturele team kan daar bij helpen. Als je land niet gekwalificeerd is voor het WK (VS, Italië, Nederland) of als je gewoon een tweede favoriet team wilt, supporter dan voor België.”