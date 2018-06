Australische supermarkt staat toch open voor kunstproject met 11.000 naaktlopers

De gerenommeerde fotograaf Spencer Tunick zal toch zijn project in Melbourne kunnen uitvoeren. Hij wil duizenden naakte mensen fotograferen op de parking van een vestiging van de Australische supermarktketen Woolworths. Aanvankelijk wilde het bedrijf daar niets van weten, maar het heeft nu toch zijn fiat gegeven.

Tunick heeft al heel wat groepen naakte mensen over de hele wereld op de gevoelige plaat gelegd. De Amerikaan had voor zijn volgende project, voor het kunstfestival Provocare Festival of the Arts, een parking van Woolworths in Melbourne op het oog. De supermarktketen gaf daar echter geen toestemming voor. De duizenden naaktlopers zouden voor ongemak kunnen zorgen bij de klanten, meldt Reuters.

Na overleg met John Lotton, directeur van het festival, gaat het spektakel dan toch door. De shoot wordt verzet van het weekend naar maandagochtend op 9 juli.

11.000 aanmeldingen

Inmiddels hebben al 11.000 mensen zich opgegeven om uit de kleren te gaan. Dat aantal zal naar alle waarschijnlijkheid nog toenemen, aangezien je je nog een week kunt aanmelden. Toch zullen er personen teleurgesteld moeten worden, zegt Lotton. “Er zijn te veel inschrijvingen.”

Tunick fotografeerde eerder naakte groepen op onder meer een Zwitserse gletsjer en in ons land. Zijn grootste project vond in 2007 plaats in Mexico Stad. Daar gingen maar liefst 18.000 mensen uit de kleren op een plein in de stad.