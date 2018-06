Duitser herder van kinderoppas bijt baby van vijf maanden dood

Een baby van vijf maanden oud is een tragische dood gestorven in het Amerikaanse stadje Forest Park in Georgia. De Duitse herder van de babysitter takelde haar in een onbewaakt moment zo zwaar toe, dat de kleine Paige George ter plekke overleed. Dat schrijven verschillende Amerikaanse media.

De babysitter had het kindje net te slapen gelegd, toen de oppas zelf ook besloot om even een dutje te doen. De deur van de slaapkamer bleef openstaan, zodat de huilende baby zeker te horen was. Maar toen de oppas wakkerschrok van het lawaai in de andere kamer, was het al te laat.

De Duitse herder van de babysitter had de baby plots zwaar toegetakeld. Het dier wilde niet lossen, en het kwetsbare kind had de kracht niet om vrij te geraken. Pas toen de oppas zelf de hond wist af te leiden, kon de baby geholpen worden. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden niets meer doen voor de kleine Paige George.

Vertrouwen

De familie George reageert geschokt en aangedaan na dit enorm zware verlies. Niemand had ooit verwacht dat de Duitse herder zo agressief zou kunnen zijn, zo vertelt de familie aan de plaatselijke zender WSB-TV. Het dier vertoefde immers geregeld in hun gezelschap van de baby, haar oudere zusje en de andere leden van de familie.

“Hij at hier, hij sliep hier, hij trippelde vaak achter ons aan. Als ik Paige in haar zitje in de auto zette, kwam hij zelfs mee. Dan ging hij op zijn achterpoten staan om te checken hoe het met haar ging om dan nadien rustig weg te wandelen. Ik snap er helemaal niks van”, vertelt de vrouw verslagen. Zij moet nu samen met haar familie het plotse en pijnlijke verlies zien te verwerken.

De Duitse herder heeft ondertussen een spuitje gekregen.