Owngoals op de Wereldbeker: het overkwam gisteren een Marokkaan, maar in 1994 kostte het een Colombiaan zijn leven

Marokko verloor van Iran door een owngoal van Aziz Bouhaddouz in de 95ste minuut. Was dit het meest dramatische eigen doelpunt ooit op een WK? Neen, dat staat nog altijd op naam van de Colombiaan Andrés Escobar. Die werd in 1994 vermoord na zijn owngoal tegen de Verenigde Staten. Een parallel en een terugblik.