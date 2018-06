Vermiste vrouw teruggevonden in acht meter lange python

Dorpelingen in de Indonesische provincie Sulawesi deden een lugubere ontdekking toen ze een acht meter lange slang opensneden. In de buik van het dier troffen ze het levenloze lichaam van een vermiste vrouw aan. Het waren de twee zonen van de vrouw die de slang, met een grote bult in zijn buik, vonden.

Wa Tiba werd donderdagavond voor het laatst gezien toen op haar akker, nabij haar woning op het Indonesische eiland Muna, aan het werk was. De twee zonen van de vrouw raakte ongerust toen ze de volgende ochtend nog altijd spoorloos was.

De twee besloten hun moeder te zoeken. Ze vonden haar sandalen, kapmes en fakkel op zo’n dertig meter van een bosrijk gebied. Van de vrouw ontbrak ieder spoor. Een tijd later stuitten de zoons op een grote wurgslang met een enorme bobbel in zijn buik. Ze belden daarop de politie, die de slang doodde, meldt Daily Mail.

De slang werd naar het dorp versleept, waar tientallen inwoners zich verzameld hadden. Daar werd het meterslange beest opengesneden en kwam de lugubere waarheid aan het licht: Wa Tiba was in haar geheel verorberd door de slang.

Horrorfilm

“Iedereen moest huilen, iedereen was in shock. Die arme vrouw”, aldus dorpeling Ayu Kartika. “Het is net een horrorfilm. De mensen zijn doodsbang. We zijn bang om naar buiten te gaan”, klinkt het nog.

Het is, voor zover bekend, de tweede keer in een jaar tijd dat een python een mens heeft gedood in Sulawesi.