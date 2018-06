“Klaar voor mijn date!” Jonge vrouw (24) post nog laatste selfie, niet wetend wat haar te wachten stond

Het leek alsof Sydney Loofe (24) een geweldige avond ging beleven, toen ze een selfie van zichzelf op Snapchat plaatste. “Klaar voor mijn date!” schreef ze enthousiast, vanuit haar appartementje in Lincoln in de Amerikaanse staat Nebraska. Maar wat er op dat afspraakje gebeurde, zal ze nooit meer kunnen navertellen.

De alarmbellen gingen af bij de vrienden en collega’s van Loofe, toen de jonge vrouw een dag na haar selfie niet op haar werk verscheen.

De selfie in kwestie. Foto: Snapchat

Al snel kwamen ze tot het onheilspellende besef: van de 24-jarige vrouw was geen spoor meer te vinden. Na een ellenlange zoektocht met honderden vrijwilligers vonden enkele agenten haar smartphone terug, 64 kilometer verwijderd van haar appartement.

Een maand later werd niet ver daarvandaan haar lichaam teruggevonden, versneden in kleine stukjes.

Aubrey Trail (51) vermoordde Sydney Loofe (24) tijdens een seksspelletje, terwijl zijn vriendin (23) in de andere kamer lag te slapen. Foto: Police Taney County

“Het was echt niet de bedoeling”

Al snel leidde het spoor van de onderzoekers naar Tinder. Via de datingapp op de smartphone van het slachtoffer kwamen de speurders te weten dat Sydney had afgesproken met de 23-jarige Bailey Boswell en de 51-jarige Aubrey Trail. De inhoud van hun online berichtjes was pikant, en al snel bleek dat Sydney deel zou uitmaken van een seksuele fantasie van het koppel.

Maar tijdens de erotische spelletjes liep het gruwelijk mis. De 23-jarige Boswell lag onder invloed van drugs in een andere kamer te slapen, terwijl de 51-jarige man alleen was met het slachtoffer. Zijn wilde seksuele fantasie betekende de dood van de 24-jarige Loofe, toen hij haar deed stikken met een verlengsnoer.

Bailey Boswell (23), Trails vriendin, hielp om het slachtoffer in stukjes te snijden. Foto: Police Taney County

In stukken

“Maar het was echt niet de bedoeling om haar te doden. Echt niet”, vertelde de 51-jarige man later in een interview met de krant Omaha World-Herald. Maar de rechtbank moest niets weten van zijn verdediging, want het gruwelijke lot dat Loofe te wachten stond na haar dood, zorgde voor heel wat verzwarende omstandigheden.

Het koppel werkte allesbehalve mee aan het onderzoek. Ze schreeuwden maandenlang hun onschuld uit. Totdat bleek dat Boswell en Trail gefilmd waren door bewakingscamera’s, toen ze gereedschappen kochten om het lichaam te versnijden en te laten verdwijnen. Ook hun ritje van 140 kilometer naar een verlaten veld was vastgelegd op camera’s. Uiteindelijk konden ze niet anders dan toegeven dat ze het slachtoffer hadden vermoord, verplaatst, versneden en begraven.

Straf niet ontlopen

Volgens de rechtbank zullen de twee hun straf niet ontlopen. Het openbaar ministerie zal hen vervolgen voor moord en het wegwerken van het lijk, zo laten de autoriteiten weten. De aanklagers overwegen zelfs om de doodstraf te eisen.