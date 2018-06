Discussie over parkeren voor nachtwinkel leidt tot vechtpartij

Borgloon - Een discussie tussen de uitbater van een nachtwinkel en een klant van een tegenoverliggend café heeft vrijdagavond geleid tot een vechtpartij, waarbij de klant een slag van een cricketbat achter het oor moest incasseren. Er zijn al langer moeilijkheden over het parkeren van wagens voor de nachtwinkel. De politie van de zone Kanton Borgloon arresteerde tijdelijk de twee zonen van de Indische winkeluitbater. Zij waren binnen in de winkel van hun vader een cricketbat en een kirpan gaan halen, een klein soort zwaard dat een traditioneel religieus voorwerp is. De politie stelde een proces-verbaal op wegens wederzijdse slagen en verwondingen.

Het pv wordt vervolgens overgemaakt aan het parket van Limburg, dat uiteindelijk zal beslissen of er al of niet een vervolging komt. Een persoon was vrijdagavond eerst iets in de winkel gaan kopen en stak dan de straat over voor een cafébezoek. Hij had zijn voertuig aan de nachtwinkel geparkeerd. Tussen de winkeluitbater en de cafébaas zit er al lang een haar in de boter over het al of niet foutief parkeren van cafégangers vlak voor de winkel. De twee zonen werden na verhoor terug vrijgelaten. Dat bevestigde korpschef Rohnny Maes zaterdag.