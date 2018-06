Nieuwe Cercle-trainer Laurent Guyot is antipode van Ricardo Sa Pinto: “Pep Guardiola is mijn favoriete trainer”

Je krijgt nooit een tweede kans om een goede indruk te laten en die les moet Laurent Guyot (48) alvast goed geleerd hebben. De nieuwe Franse trainer van Cercle kwam gisteren bij zijn voorstelling alvast prima over.

Goede en vlotte babbel, niet betweterig en met veel respect voor zijn nieuwe werkomgeving en het land waar hij terechtkomt. De antipode dus van pakweg Ricardo Sa Pinto. Cercle lijkt voorlopig dus goed te zitten met Laurent Guyot. De opvolger van Franky Vercauteren moet groen-zwart in 1A houden en vooral jonge recruten van Monaco klaarstomen voor het grote werk.

Met Benoit Tavenot, David Vignes, José Jeunechamps, Dany Verlinden, Jean Akakpo en Kevin Lalande krijgt Guyot liefst zes assistenten ter beschikking, vrij ongewoon in België. Niks is Monaco dan ook teveel om voor een professionele omkadering te zorgen. Cercle zal in 1A dan ook kunnen werken met een budget van ruim 10 miljoen euro. Het waren overigens ook de mensen van Monaco die Guyot benaderden om Vercauteren op te volgen. Beiden speelden overigens nog samen bij Nantes.

Foto: Photo News

“Alsof het gisteren was herinner ik mij nog dat ik als jonge speler stage mocht lopen en op de kamer terecht kwam bij ene Frank Vercauteren. Het lot bepaalt dat ik hem nu opvolg. Nee, ik heb hem nog niet gebeld maar ben wel van plan dat nog te doen”, aldus Guyot wiens gezin in Lille gaat wonen. Zelf kiest hij voor Brugge.

“Ik wil alles rond Cercle horen, voelen en ruiken en daarvoor moet je ter plaatse blijven. Brugge is ook een mooie stad en na die jaren in Canada ben ik blij dat ik weer Westers mag eten.”

Of Guyot straks een vernieuwer kan worden zoals pakweg Ivic, De Mos of Sollied als buitenlander waren, is nog koffiedik kijken. Over zijn voetbalvisie liet hij nog niet helemaal in zijn kaarten kijken. “Pep Guardiola is mijn favoriete trainer maar het voetbal dat je brengt hangt doorgaan af van de spelers die er zijn.

Een stevige defensie met een goede keeper is de basis. Cercle speelt nu weer in 1A en dat wordt aanpassen”, beseft Guyot. “ Het Belgisch voetbal is mij niet helemaal vreemd want bij Nantes werkte ik met Trebel, Hanni en Vainqueur en die bleef ik de jongste jaren volgen. Iedereen in Frankrijkt kent trouwens ook om het even welke Belgische club. Dit is een sterke competitie en ik hoop om veel te winnen maar ik weet dat er ook moeilijke momenten komen en maandagen die minder plezant zullen zijn.”

Drie extra spelers van Monaco

Na Aboud Oumar kondigde Cercle vanmorgen ook nog de komst aan van drie jonge spelers van AS Monaco. Zoals al eerder gemeld ondergingen de Fransman Yoann Etienne, een 21-jarige linksachter, de 20-jarige centrale middenvelder Kevin Appin en de Franse Kameroener en rechtsachter Pierre-Daniel Nguinda met succes de medische testen en worden door moederclub Monaco één seizoen ter beschikking gesteld. De nieuwe trainer Laurent Guyot maakt zich sterk dat men ook Irvin Cardona kan overtuigen om nog één jaar bij Cercle te blijven. Cardona trapte groen-zwart vanop de stip naar 1A maar droomt van een kans bij Monaco en kan ook naar Nimes en Nice .

Guyot werkte bij de Franse jeugploegen nog samen met Cardona en had hem sinds zijn aanstelling al twee keer aan de lijn. “Ik ben redelijk optimistisch dat we Irvin kunnen over de streep trekken om terug te keren”, aldus Guyot gisteren bij zijn voorstelling