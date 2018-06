Even dachten we de eerste Belgische fan te hebben gevonden in Sochi…

De Rode Duivels zijn vanmiddag neergestreken in Sochi, op de Belgische fans is het voorlopig nog even wachten. Twee dagen voor de match tegen Panama zagen we nog geen rood-geel-zwart aan de Zwarte Zee. Toen we na drie uur wandelen toch plots een mini-versie van De Bruyne voorbij zagen fietsen, plaatsten we uiteraard een sprintje om dé eerste van 350 Belgische supporter te verwelkomen. Maar toen die zich omdraaide zagen we meteen dat ons geduld nog even op de proef gesteld zag worden.