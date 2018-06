Italiaanse politie ontdekt “privémuseum” met gestolen kunstwerken

In de omgeving van Rome zijn in een villa meer dan honderd gestolen kunstwerken ontdekt. De 121 aangetroffen voorwerpen dateren uit het antieke Rome en de Middeleeuwen en zijn van wetenschappelijke en culturele waarde. Dat deelde de financiële politie zaterdag mee. De villa was ingericht als een privémuseum. De politie had de woning in de marge van een faillissementsfraude van een echtpaar en tevens eigenaar van de villa doorzocht.