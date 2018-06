Kompany en Vermaelen trainen ook in Sochi nog niet mee

De Rode Duivels zijn vandaag vanuit Moskou naar Sochi gereisd, de stad aan de Zwarte Zee waar maandag de wedstrijd tegen Panama (17.00 uur) op het programma staat. Op een bijveld naast het stadion werkten de Rode Duivels in de vooravond een training af. Net als de voorbije dagen zonder Vincent Kompany en Thomas Vermaelen.

Na een vlucht van twee uur – zonder Laurent Ciman – arriveerden de Rode Duivels vanmiddag in hun hotel – Radisson Blu Paradise hotel – in Sochi. Daar kregen de spelers een lunch, keken ze samen naar de wedstrijd van Frankrijk tegen Australië en na een momentje van platte rust was het tijd voor een training. Dat Vermaelen en Kompany daar opnieuw ontbraken, is geen verrassing. Bondscoach Roberto Martinez kondigde al aan dat ze wellicht niet in actie komen tegen Panama.

In het eerste kwartier, dat toegankelijk was voor de pers, kregen we alleen een opwarming te zien waaruit we nog niet veel kunnen afleiden met het oog op de match tegen Panama. Roberto Martinez had zijn groep verdeeld in drie ploegen en de doelen stonden zo opgesteld dat we vermoeden dat de spelers vandaag enkele wedstrijdjes in tornooivorm zullen afwerken.

Nu de wedstrijd dichterbij komt en de Rode Duivels in hun eerste speelstad zijn gearriveerd, zijn er ook al wat meer buitenlandse journalisten die de training bijwonen. Het bataljon Engelse krantenjournalisten is uitgebreid van één naar drie en ook Russische, Franse en Duitse journalisten waren aanwezig. Het Nederlandse NOS stuurde eveneens een journalist naar Sochi.

Opvallend beeld aan het begin van de training: Roberto Martinez en Kevin De Bruyne zaten in de dug-out langs het trainingsveld te overleggen. Het benadrukt dat Roberto Martinez steeds meer belang hecht aan de mening van Kevin De Bruyne.

