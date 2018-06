Naakte fietsers willen gezien worden in Brussel

Brussel - In Brussel heeft zaterdag een 300-tal mensen deelgenomen aan de 14de editie van de Cyclonudista. Naakt fietsten ze door de hoofdstad om meer visibiliteit en een betere bescherming voor de fiets in de openbare ruimte op te eisen.

“Het is voor ons heel belangrijk dat we naakt zijn, want naaktheid staat symbool voor vrijheid”, legt organisator Jérôme Jolibois uit. Het opzet is meer aandacht te vragen voor verkeersveiligheid voor fietsers. “Ongevallen gebeuren vaak omdat men ons niet ziet. Ditmaal zullen we gezien worden.”

De fietsers vertrokken om 15 uur aan het Frère-Orbanplein. Gehuld in adamskostuum reden ze langs de zetel van de Europese Commissie, het Jubelpark en langs verscheidene plaatsen in het centrum van Brussel, zoals de Beurs, de Zavel en het Poelaertplein.

Met hun actie vragen de deelnemers ook een betere plaats voor de fiets in de openbare ruimte. “Fietsstroken waar het nodig is, voornamelijk op de grote assen. Maar wat we vooral willen, is meer gedeelde ruimte, bijvoorbeeld een voetgangerszone of boulevards waar fietsers ook welkom zijn”, zegt Jolibois.

Foto: EPA-EFE

