Messi is (niet) de geit van dit WK

Wie is op dit WK de geit of - in het Engels - de G.O.A.T? De Greatest Of All Time. Die prijs gaat voorlopig naar Cristiano Ronaldo na zijn hattrick tegen Spanje en niet naar Lionel Messi (31). Die slaagde er niet in om Argentinië voorbij IJsland te leiden (1-1) en miste zelfs een penalty. Ronaldo won al een EK, wordt het dan nooit iets op een groot tornooi voor de Vlo?