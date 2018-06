20.000 kippen omgekomen door brand in Poperinge

Poperinge - Bij een brand in een Poperinge zijn 20.000 kippen omgekomen. Dat bevestigt brandweer Westhoek. De stal waar de dieren verbleven, ligt volledig in de as.

De brandweer van Poperinge en Zuid-IJzer moesten zaterdag omstreeks 17.15 uur uitrukken voor een brand in de Stoppelweg in Poperinge. Toen de spuitgasten aankwamen, bleek een stal vuur te hebben gevat. De vlammen sloegen al door het dak.

De brandweer kreeg het vuur vrij snel onder controle maar kon niet verhinderen dat de stal in vlammen opgingen. Hierbij kwamen 20.000 kippen om het leven. Volgens de brandweer is de brand ontstaan doordat isolatie in de stal begon te branden.