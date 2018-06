Antwerpse politie waarschuwt voor opnieuw opduikend fenomeen van malafide klusjesmannen

Antwerpen - De Antwerpse politie waarschuwt om alert te zijn voor malafide klusjesmannen. De voorbije jaren werden heel wat mensen het slachtoffer van deze oplichters en nu lijkt het fenomeen opnieuw op te duiken.

De klusjesmannen waar de politie voor waarschuwt, boden tegen spotprijzen hun diensten aan. Maar het werk werd nooit volledig afgewerkt, terwijl de verdachten wel met het geld verdwenen. Nu lijkt dit fenomeen opnieuw op te duiken.

De oplichters komen met een smoes en zeggen bijvoorbeeld dat er veel mos op het dak groeit, dat de oprit aan een opknapbeurt toe is of dat ze met een overschot aan materiaal van straatwerken zitten en dat ze die klusjes wel voor je willen opknappen. En dat allemaal aan een heel schappelijke prijs. Ze leveren maar half werk en verdwijnen met het geld. In sommige gevallen maken ze de problemen groter dan ze zijn waardoor de kosten zogezegd oplopen. De slachtoffers betalen vooraf, de klussers verdwijnen met een smoes en komen nooit meer terug.

Hoe herkennen?

De klussers spreken meestal Engels. Ze rijden rond in bestelwagens die er uit zien als echte werkauto’s omdat er ladders op gemonteerd zijn, of met opdrukken van een klusjesdienst. Ze komen aanbellen met de beste prijs. Vaak kiezen ze er gemakkelijke slachtoffers uit, zoals bijvoorbeeld alleenstaande oudere dames.

Altijd de politie bellen

De politie waarschuwt om nooit in te gaan op hun aanbod. Komen ze toch bij je langs? Wijs hen dan af en neem onmiddellijk contact op met de politie. Dat kan gratis via de Blauwe lijn op 0800 123 12.