Haar opa vertrok 36 jaar geleden plots naar Afrika en kwam nooit meer terug. Nu gaat Luna (22) hem zoeken

Ze heeft hem nooit gekend, haar grootvader. Maar ze wil hem wel leren kennen. Daarom vertrekt de 22-jarige Luna Deschacht binnenkort helemaal alleen naar Kenia. Want het is daar dat de opa van Luna 36 jaar geleden naartoe trok.

In 1982 liet Maurits Deschacht uit Westrozebeke zijn vrouw en kinderen achter en trok hij naar Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Maurits en zijn echtgenote gingen scheiden.

Ook de vader van Luna werd dus, op 12-jarige leeftijd, achtergelaten, hoewel Maurits aanvankelijk het plan had om zijn kinderen mee te nemen. Hij had zelfs al vliegtuigtickets gekocht voor zijn twee kinderen. “Maar toen mijn oma die tickets had gevonden, verscheurde ze die”, zegt Luna. Gevolg: Maurits ging alleen, want hij had niet genoeg geld meer om nieuwe tickets te kopen voor zijn kinderen.

De vader van Luna had nog via brieven contact met zijn vader. Maar plots stopte die correspondentie, in 1992. “Ik heb die brieven nu in mijn bezit”, gaat Luna verder. Daar heeft Luna al heel wat info uit gehaald. ”Zo stond in de brieven bijvoorbeeld dat hij heel gelukkig was, samen met een vrouw met de naam Alexandra Kabugua.” Luna heeft geprobeerd die vrouw op te sporen en dat lukte ook, deels. Ze vond haar op Facebook en stuurde haar een bericht. Maar dat bleef onbeantwoord. Uiteindelijk bleek Alexandra overleden in 2013.

Toch is dit voor Luna geen dood spoor. “Ik weet intussen dat Alexandra nog bij de VN heeft gewerkt. Van zodra ik in Nairobi ben, ga ik daar dus langs.”

Luna beseft dat er een kans is dat haar grootvader niet meer leeft. “Mogelijk eindigt mijn zoektocht bij een graf in Nairobi. En dan wil ik weten wat er met hem gebeurd is, hoe hij gestorven is, hoe zijn leven was. Maar evengoed leeft hij nog en heeft hij een nieuw gezin gesticht”, gaat Luna verder.

De zoektocht van Luna is nu al volop bezig. Ze pluist de brieven van haar grootvader aan haar vader uit, ze zoekt het internet af. Maar de tocht start écht over een kleine 2 maanden. “Op 15 augustus vertrek ik naar Nairobi, tot 30 september.”

“Vader voor het eerst zien huilen”

Waarom ze na al die jaren op zoek wil gaan naar haar grootvader? “Toen ik 16 was, zag ik mijn vader voor de allereerste keer huilen, toen hij over zijn vader vertelde, hoe het gelopen is. Een paar weken geleden nam ik een bad, en ik was aan het denken aan mijn grootvader. Ik vond het absurd dat nog niemand naar Kenia was getrokken om hem te vinden. Dus ik besloot om dat te doen. Al heb ik er wel wat schrik voor, om helemaal alleen naar daar te trekken. Maar ik voel dat dit is iets dat ik moet doen, en dus boekte ik een vliegtuigticket naar Nairobi.”

Om haar verdere zoektocht te kunnen bekostigen, houdt Luna een inzamelactie. Zo verkoopt ze bijvoorbeeld pannenkoeken en heeft ze een website opgezet om geld in te zamelen. Dat doet ze overigens niet alleen voor de zoektocht. “Ik wil de mensen daar ook helpen, geld inzamelen zodat ik hen ook kan steunen en zodat ze op het einde van de dag iets te eten hebben.”

- Wie Luna wil steunen, kan terecht op volgende website: https://www.gofundme.com/help-me-find-my-grandfather -