Wat een contrast met Moskou: Rode Duivels komen in Sochi in een andere wereld terecht

Zo, de Rode Duivels zijn in Sochi. Onze nationale voetbaltrots moet zaterdag toch een beetje geschrokken zijn toen ze in hun nieuwe hotel arriveerden. Want het contrast met hun voorbije drie dagen in de Russische hoofdstad kon nauwelijks groter zijn. En dan hebben we het niet alleen over het verschil in klimaat - een veel vochtigere warmte aan de Zwarte Zee - waar Dries Mertens en Roberto Martinez het op de persconferentie over hadden. Dit zijn de meest opvallende vaststellingen na een wandeling door Sotchi van het spelershotel van de Rode Duivels tot aan het Fisht Stadium op de olympische site.



e Rode Duivels logeren tot hun vertrek naar de match tegen Panama op maandagavond in het bijzonder fraaie Radisson Blu Paradise Resort & Spa in Sochi. Een prachtig vijfsterren luxehotel met alles erop en eraan. Zelf binnen een kijkje gaan nemen was verboden. Toen we een video wilden nemen van onze nationale elf die uit de teambus richting lobby van het hotel stapten, werden we door een veiligheidsagent kordaat bij de schouder gegrepen en honderd meter verder terug losgelaten. Maar de foto’s van de website van het hotel maken duidelijk dat onze Rode Duivels de komende drie dagen niets te kort zullen komen in Sochi (lees verder onder de foto’s).

Ligt de Moscow Country Club - de uitvalsbasis waar de Duivels dit WK het vaakst aanwezig zijn - nog ver buiten het centrum van Moskou in een oase van rust, dan kan het contrast met het Radisson Blu Paradise Resort & Spa in Sochi niet veel groter zijn. Geen uitzicht op de bossen van het Russische binnenland, maar een heus panorama op de kust van de Zwarte Zee. De achteringang van het hotel komt uit op een drukke wandel- en fietsdijk recht aan het kiezelstrand. Op dat strand ligt het vol zonnekloppers, er zijn gezellige beachbars en restaurants (al zaten die vandaag toch behoorlijk leeg) en uit de vele toeristische attracties in de buurt klinkt Russische dansmuziek. Sochi is de belangrijkste Russische badplaats - Stalin had er zijn favoriete buitenverblijf, Poetin uiteraard ook - en de Rode Duivels zitten in het epicentrum daarvan. Wat een contrast met de bossen van Moskou (lees verder onder de foto’s).

Foto: EPA-EFE

In Moskou moeten de Rode Duivels minstens een uur rijden naar het stadion, maar moest de spelersbus maandag in panne staan dan kunnen de Belgen ook nog altijd te voet naar het stadion. Via de dijk is het ongeveer een half uurtje aangenaam wandelen tot aan de poorten van het Fisht Stadium waar het tegen Panama zal moeten gebeuren. Het bijzonder fraaie stadion dat plaats biedt aan 44.000 toeschouwers heeft de vorm van een schelp. Niet verwonderlijk, aangezien het op amper 100 meter van de Zwarte Zee ligt (lees verder onder de foto’s).

Foto: REUTERS

In dit Fisht Stadium werd vier jaar geleden nog de openingsceremonie van de Olympische Winterspelen gehouden. Het is dan ook het pronkstuk van de indrukwekkende olympische site waarvan het deel uitmaakt. In tegenstelling tot de vele verwaarloosde sites in talloze andere steden waar ooit Olympische Spelen werden georganiseerd, ligt het olympisch complex van Sochi er momenteel nog steeds piekfijn bij. Aan de hypermoderne stadions rond het Fisht Stadium was vandaag weinig activiteit te bespeuren, maar er was - alvast aan de buitenkant - nog geen spatje verval te bemerken. Op het Formule 1 circuit dat tussen de stadions kronkelt, brulden geen motoren. Ook Op de majestueuze binnenplaats waar vier jaar geleden de olympische vlam nog brandde, was het erg rustig. Enkele tientallen toeristen wandelden of reden er rond, van voetbalsfeer was er vandaag in Sotchi alvast geen sprake. Zaterdagavond en zondag zullen de meeste Belgische fans (al zijn het er maar 350) toestromen. Ze zullen flink hun best moeten doen om het gezapige vakantiesfeertje in Sotchi te doen omslaan in de typische kolkende WK-ambiance (lees verder onder de foto’s).

Een groot voordeel van de rust in Sochi: onderweg hoef je bijna niet uit te kijken voor auto’s. De straten rond de olympische site zijn zo goed als leeg. Een heerlijk contrast met de uitpuilende luidruchtige zesvaksbanen in het centrum van Moskou.