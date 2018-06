Griekse premier Tsipras overleeft motie van wantrouwen over Macedonië

De Griekse premier Alexis Tsipras heeft zaterdag een krachtproef in zijn parlement in Athene overleefd: 127 afgevaardigden steunden een motie van wantrouwen van de conservatieve oppositie, 153 parlementsleden stemden tegen. Aanleiding is het geschil tussen Griekenland en Macedonië over de naam van de gelijknamige Griekse provincie.

De conservatieve oppositiepartij Nea Dimokratia (ND) had de motie van wantrouwen donderdag ingediend. Ze was van mening dat de regering-Tsipras geen meerderheid had in het parlement om een akkoord met de regering in Macedonië te ondertekenen en zo de 27 jaar aanslepende ruzie over de naam ‘Macedonië’ bij te leggen.

Nu die motie van wantrouwen is weggestemd in het Griekse parlement kunnen de buitenlandministers van de twee landen het volgens Tsipras ‘historisch akkoord’ ondertekenen. Dat gebeurt zondag aan het Prespameer, in het Macedonisch-Griekse grensgebied.

Maar wat verandert er dan concreet met dit akkoord? Voortaan zal Macedonië (het land) zich Noord-Macedonië noemen en duidelijk stellen dat deze naam niets te maken heeft met het hellenistische Macedonië (de provincie) uit de antieke oudheid. Als tegenprestatie wil Athene het pad effenen voor het voormalige Macedonië - of het toekomstige Noord-Macedonië, zo u wilt - om toe te treden tot de NAVO en de EU-toetredingsonderhandelingen voort te zetten, onder de nieuwe naam.