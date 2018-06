11 schoten op doel, maar geen goal voor Messi: “Die penalty was pijnlijk”

Lionel Messi zal zich wel wat anders hebben voorgesteld van zijn eerste match op het WK. De Argentijn trapte tegen IJsland maar liefst elf keer op doel, maar kwam niet tot scoren. Zelfs niet vanop de stip. “Ik voel me verantwoordelijk”, zei hij.

Het contrast met zijn eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo kon niet groter zijn. Waar de Portugees een hattrick scoorde tegen Spanje slaagde Lionel Messi er niet in zijn land voorbij IJsland te helpen. Elf keer op doel getrapt, dat wel. Maar de vijfvoudige Gouden Bal kwam niet tot scoren. Hij miste zelfs een penalty. “Dat was pijnlijk”, vertelde hij na de wedstrijd aan Goal.com. “Ik voel me verantwoordelijk.”

De Argentijnen hadden het erg moeilijk tegen het lage blok van IJsland. Zorgen moet de WK-finalist van 2014 zich echter nog niet maken, zei hun nummer tien. “Het is nooit makkelijk als een tegenstander zover achteruitleunt. Nu moeten we het hoofd koel proberen houden. We verdienden de zege, maar kunnen nog veel beter.”