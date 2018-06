Grotere sociale controle en strengere rechters: “nerveuze” politieagenten almaar vaker zelf veroordeeld

Ook politieagenten rijden soms te snel, graaien al eens in de kassa of gebruiken buitensporig geweld tegen een weerloze. Almaar meer, zo blijkt uit de statistieken van het voorjaar 2018. “Onze maatschappij verruwt en dat maakt agenten nerveuzer”, zegt advocate Carine Flamend, die al meer dan honderd keer een agent verdedigde voor een rechter.

Drie maanden cel. Dat hoopte een politieagent van Brussel West vrijdag, bij de start van zijn proces voor het Brusselse hof van beroep, ongedaan te zien. Een zware strafeis van het gerecht, gevolg van een incident met een minderjarige. Samen met vier (intussen vrijgesproken) agenten zette hij Moad T. (14) in 2013 in Molenbeek hardhandig tegen een muur en sloeg hem in de boeien. Wat volgde, was onrust in de buurt en een stroom aan verontwaardiging op sociale media. Over twee weken kent de betrokken agent zijn lot. Een veroordeling zal allicht het einde van zijn carrière betekenen.

Die van Filip V. is al voorbij. De rechters van het Antwerpse hof van beroep veroordeelden de agent (48) donderdag tot vier jaar cel voor zijn aandeel in de aanhouding van Nik Gils. De man uit Turnhout heeft voor het leven medische hulp nodig nadat Filip V. de geboeide Gils veel te lang in een wurggreep hield. Tot hij blauw zag. En finaal in een coma belandde.

Eerst rechter, dan tucht

Steeds meer agenten moeten voor een strafrechter verschijnen, leert een telling van deze krant. Sinds begin dit jaar stonden alleen al in Vlaanderen en Brussel minstens zestien agenten terecht. De redenen zijn divers, maar vaak gaat om het buitensporig gebruik van geweld. “Onze maatschappij verruwt, en dat zorgt ook bij agenten voor meer nervositeit”, zegt Carine Flamend, advocate van meer dan honderd van een misdrijf beschuldigde agenten.

“Het respect voor het uniform kalft inderdaad af”, zegt Carlo Medo, voorzitter van politievakbond NSPV. “Agenten die uit de bocht gaan, verdienen een zware straf. Maar wie een agent aanvalt ook.”

“Bovendien gaan de parketten, of het nu in Vlaanderen, Brussel of Wallonië is, veel sneller over tot vervolging”, zegt Flamend. “En ook de rechters ervaar ik als almaar strenger voor figuren met een voorbeeldfunctie.”

Na een veroordeling stopt het niet. Er volgt steevast een tuchtprocedure. Dat kan gaan van een agent terugzetten in rang, zijn loon deels intrekken, een verwittiging, een blaam tot schorsing of zelfs ontslag.