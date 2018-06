Griepcommissaris overweegt klacht tegen Vlaams Belang-jongeren

Griepcommissaris Marc Van Ranst overweegt om een klacht in te dienen tegen de jongerenafdeling van het Vlaams Belang wegens privacyschending en schriftvervalsing. De VB-jongeren verspreidden donderdag een flyer onder migranten aan het Brusselse Maximiliaanpark, met daarop de contactgegevens van een aantal academici. Onder hen ook Van Ranst.

De actievan de jongeren van het Vlaams Belang was een antwoord op de open brief waarin meer dan duizend academici hadden opgeroepen om te stoppen met de ontmenselijking van de vluchtelingen. De VB-jongeren vinden de academici hypocriet “omdat ze niet begaan zijn met de gewone Vlaming, die dagelijks geconfronteerd wordt met de negatieve gevolgen van de massale instroom van illegale migranten”.

Griepcommissaris Marc Van Ranst: “Op zich vind ik het niet erg dat mensen in nood mij contacteren. Maar de Vlaams Belang-jongeren overtreden met deze flyers de wet op de privacy.” Foto: Photo News

“Als die academici zo begaan zijn met de migranten, dan moeten ze misschien beginnen met hun eigen huis voor hen open te stellen”, zegt VB-jongerenvoorzitter Bart Claes. Daarom deelde hij samen met zijn partijgenoten flyers uit aan de migranten in het Brusselse Maximiliaanpark, vlak bij de Dienst Vreemdelingenzaken.

Brug te ver

In de brief stond te lezen dat de migranten onderdak en eten konden krijgen bij drie academici die de VB-jongeren er hadden uitgepikt: naast Van Ranst waren dat zijn collega-professoren en (ex)-Groen-parlementsleden Eva Brems en Petra De Sutter. Op de flyer stond, naast hun foto, ook hun e-mailadres en het adres en telefoonnummer van hun faculteit. Van Van Ranst stond ook zijn gsm-nummer erbij vermeld, “maar dat komt omdat het nummer ook gewoon terug te vinden is op de website van de KU Leuven”, zegt Claes.

Volgens Van Ranst is de flyer echter een brug te ver. “Op zich vind ik het niet erg dat mensen in nood mij contacteren. Maar ze overtreden hiermee de wet op de privacy. En aangezien ze in mijn naam op hun flyer schrijven dat ik mensen uitnodig om bij mij te komen aankloppen, begaan ze wellicht ook schriftvervalsing.” Van Ranst overlegt maandag met zijn advocaat of hij een klacht zal indienen. “Maar de kans is erg groot. Ik weet dat ik daarmee misschien in de kaarten speel van VB-jongeren. Maar ik wil niet dat het een gewoonte wordt dat privégegevens zomaar kunnen worden gedeeld. Bovendien zullen ze misschien wel anders piepen als ze een schadevergoeding moeten betalen. Voor alle duidelijkheid: als ik die al krijg, dan gaat die integraal naar Vluchtelingenwerk Vlaanderen.”

Petra De Sutter en Eva Brems waren gisteren niet bereikbaar voor commentaar.