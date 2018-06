Voor slogans flauw én fijn, moet je op de Vlaamse wegen zijn

Op hun Facebookpagina Retteketet, ik heb een schone slogan op mijn camionette verzamelen zij de flauwste of grappigste opschriften, het is maar hoe je het bekijkt.

“Het is niet de bedoeling om zelfstandigen uit te lachen”, zegt Piet. “Integendeel: we verzamelen hun vondsten omdat we ze zo charmant vinden. En soms zijn ze zo flauw dat het hilarisch wordt.” Ze spotten de slogans overal: op de baan, maar ook op de parking van de supermarkt. Wekelijks verschijnt er een nieuwe foto online. “Net als ik denk dat ik alles heb gezien, kom ik toch weer een pareltje tegen”, zegt Piet. “Daarvoor durf ik zelfs een camionette te volgen naar de afrit: ik ben al op plekken geweest waar ik helemaal niet moest zijn, gewoon omdat ik een foto wou nemen.”

Wie nog een pareltje tegenkomt, mag het gerust aan de collectietoevoegen.