Steeds meer baasjes nemen ziekteverzekering voor hun huisdier

De ziekteverzekering voor honden en katten zit in de lift. De enige twee maatschappijen in België die zo’n polis aanbieden, zien de cijfers fors stijgen. Bij Corona Direct tellen ze een groei tot 40 procent per jaar. Het Franse SantéVet, verbonden aan Axa Belgium, zag zijn cijfers zelfs vermenigvuldigen met drie. “Dierengeneeskunde is tegenwoordig zeer gespecialiseerd, waardoor de kosten snel oplopen”, weet Valérie Cremona Knockaert van SantéVet.

Als u zelf uw been breekt of van uw fiets valt, dan kan u zich wenden tot uw verzekeraar. Maar wat als uw poes wordt aangevallen door de kater van de buren of uw hond niet meer zo vlot ademt? Ook dan ...