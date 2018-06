Valladolid keert na vier jaar terug naar La Liga

Brussel - Terwijl het WK in volle gang is, stond in de Spaanse tweede klasse nog de strijd om de promotie op het programma. Valladolid heeft zich zaterdag verzekerd van een ticket voor de Primera Division, vier jaar nadat de club uit de Spaanse eerste klasse degradeerde.

Valladolid, dat op de vijfde plaats eindigde in de tweede klasse, won de play-offs om promotie. In de return van de finale speelde het team van Sergio Gonzalez zaterdag thuis 1-1 gelijk tegen Numancia, nadat het eerder de heenmatch met 0-3 had gewonnen.

Kampioen Rayo Vallecano en nummer twee SC Huesca waren al zeker van promotie. Malaga (20e), Las Palmas (19e) en Deportivo La Coruna (18e) wisten afgelopen seizoen de degradatie uit de Primera Division niet te ontlopen.

Foto: EPA-EFE

