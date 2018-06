Frosinone vergezelt Empoli en Parma richting Serie A, wisselspelers spelen voor ballenjongens

Frosinone promoveert naar de Italiaanse Serie A, nadat het zich in de finale van de barrages om promotie ontdeed van Palermo. Zaterdag won Frosinone met 2-0 van Palermo, nadat het de heenmatch met 2-1 had verloren.

Lees ook: Valladolid keert na vier jaar terug naar La Liga

Palermo begon dus in een goede uitgangspositie aan de match, maar beet alsnog in het zand. De thuisploeg deed er dan ook alles aan om de spelers van Palermo in de war te brengen. Na de 1-0 gaf Frosinone namelijk een lesje in tijdrekken. Zo gooiden de wisselspelers ballen op het veld als Palermo aan het aanvallen was. Het doelpunt van Ciano in de slotfase verzekerde Frosinone van de promotie.

Eerder hadden Empoli, dat de Serie B won, en het nummer twee Parma al hun ticket voor de Serie A verkregen. Frosinone, dat op de derde plaats eindigde in de Italiaanse tweede divisie, moest zich via een play-offronde trachten te verzekeren van promotie.

Crotone (18e), Hellas Verona (19e) en Benevento (20e) degradeerden het voorbije seizoen uit de Serie A.

Foto: EPA-EFE