Meerderheid Vlamingen vindt dat Brabançonne op sportevenementen voor verbondenheid zorgt

Twee derde van de Vlamingen vinden dat het afspelen van het Belgisch volkslied voor of na een sportwedstrijd voor een moment van verbondenheid met ons land zorgt. Dat blijkt uit een peiling van de Vrije Universiteit Brussel bij 1.600 Belgen. De onderzoeksgroep Sport & Society van de VUB peilde voor hun studie naar de opvattingen van de Belgen over de maatschappelijke impact van topsport.

De 'Brabançonne' brengt een moment van verbondenheid met ons land teweeg bij 64 procent van de Vlamingen en 70 procent van de Walen. Als België een Olympische medaille of een wereldkampioenschap wint, bezorgt dat 80 procent van de Vlamingen en 73 procent van de Walen een goed gevoel.



Bijna twee derde (62 procent) van de Belgen gaf aan (zeer) trots te zijn op de Belgische topsportprestaties. Twee op drie (65 procent) Belgen vindt topsportsucces dan ook (zeer) belangrijk. "De voor België uiterst succesvolle voorbije Olympisch zomerspelen en de prestaties van de Rode Duivels hebben dus effect", zeggen de onderzoekers in een mededeling. Topsportsucces wordt belangrijker aanzien dan bijvoorbeeld Belgische verwezenlijkingen in kunst en literatuur, maar minder belangrijk dan sterk zijn in wetenschap, technologie en economie.



Belgen zien het liefst Belgisch topsportsucces in het voetbal (22 procent van de bevraagden), gevolgd door atletiek (11 procent), tennis (8 procent) en wegwielrennen (8 procent).



Opvallend is dat voor exact de helft van de bevolking atleten van de eigen gemeenschap (Vlaamse of Waalse) een groter gevoel van trots opwekken dan een Belgische atleet van een andere gemeenschap. "Dat fenomeen kunnen we voornamelijk verklaren doordat mensen supporteren voor sporters of ploegen waarmee ze een connectie voelen, iets gemeen hebben of delen, bijvoorbeeld een woonplaats, geslacht, leeftijd, of sport die ze beoefenen", aldus de onderzoekers.