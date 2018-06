Minder dieren in Vlaamse asielen: "Vooral cijfers voor katten hoopgevend"

Het aantal dieren in de Vlaamse asielen is vorig jaar gedaald met 14 procent. Het aantal zwerfkatten zelfs met 30 procent. Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) ziet in de cijfers een aanwijzing dat zijn dierenwelzijnsbeleid werkt. Dat schrijft De Zondag.

"In asielen zie je vaak wat er beweegt in de wereld van dierenwelzijn en wat er moet worden bijgestuurd", zegt Weyts. Uit cijfers van zijn diensten blijkt dat er vorig jaar 24.607 dieren in asielcentra zijn terechtgekomen, tegenover 28.505 een jaar eerder. Het aantal dieren dat euthanasie kreeg, daalde 5 procent.



"Vooral de cijfers bij de katten geven hoop dat het beleid begint te werken", zegt Weyts. "Er zijn 16 procent minder katten terechtgekomen in de asielen en het aantal spuitjes voor euthanasie is gedaald met 30 procent. Voor de zwerfkatten zijn de cijfers nog beter: dat aantal is gedaald met 30 procent."

LEES OOK: “Iedereen wil Sprotje adopteren, niemand een andere kat”

Weyts hoopt dat de cijfers de komende jaren verder dalen. "We vragen bijvoorbeeld sinds april aan elke gemeente om een zwerfkattenbeleid uit te werken."