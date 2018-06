'Minder verstandig en minder sociaal': sollicitanten via de VDAB mogen minder vaak op gesprek komen

Werklozen die in opdracht van de VDAB solliciteren, hebben minder kans om op jobgesprek te komen. Dat blijkt uit een doctoraatsonderzoek aan de UGent. Werkgevers doen deze groep werkzoekenden direct af als minder sociaal en minder gemotiveerd.

De VDAB werkt onder meer met sollicitatieopdracten, waarbij werklozen verplicht zijn om op bepaalde vacatures te reageren. De dienst contacteert daarbij de werkgevers om te zien of de betreffende werkzoekende daadwerkelijk zijn of haar best heeft gedaan bij de sollicitatie. Zo niet, dan kan de werkloze bestraft worden.

Maar werkzoekenden die via de VDAB solliciteren kunnen dan hun beste beentje voorzetten met de sollicitatiebrief, de kans dat ze daadwerkelijk op gesprek mogen komen is beduidend kleiner dan die van mensen met dezelfde soort capaciteiten die niet via de dienst reageren. Dat blijkt uit onderzoek van Eva Van Belle, doctoraatsstudente aan de UGent, meldt VRT NWS.

Van Belle maakte vijf profielen van werkzoekenden aan en stuurde die naar 205 rekruteerders -zowel bedrijven, als interimkantoren en consultants. De fictieve kandidaten beschikten over de juiste kennis en kwaliteiten om als baliebediende aan de slag te gaan. In sommige sollicitaties werd vermeld dat de werkzoekenden waren doorgestuurd door de VDAB.

Minder verstandig

Het resultaat: de nepsollicitanten waarvan werd vermeld dat ze via de VDAB kwamen, hadden beduidend minder kans om op gesprek te komen dan kandidaten met dezelfde vaardigheden. Dat element woog zelfs zwaarder dan bijvoorbeeld het opleidingsniveau of het aantal maanden dat de werkzoekende zonder job zat.

Naar eigen zeggen zien werkgevers sollicitanten die worden doorverwezen als minder goed op te leiden, minder verstandig, minder gemotiveerd en minder sociaal.

Doctoraatstudende Van Belle roept op tot verder onderzoek om te bepalen wat er klopt van die aannames: handelen de werkgevers op basis van eerdere ervaringen en zijn de doorverwezen sollicanten ook minder gemotiveerd, of klopt dat helemaal niet. "In het eerste geval moeten we ook nagaan of het systeem van doorverwijzing zelf niet leidt tot een lagere motivatie", klinkt het.

"Vooroordelen verwonderen niet"

"Wij informeren werkzoekenden over vacatures, maar een bedrijf hoeft helemaal niet te weten dat een sollicitant via ons solliciteert", reageert VDAB-woordvoerster Shaireen Aftab.

De resultaten van het onderzoek komen echter niet helemaal als een verrassing: "Dat bedrijven vooroordelen hebben tegenover mensen die vanuit werkloosheid solliciteren, verwondert ons dan weer niet", stelt Aftab nog.