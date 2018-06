Gezocht en gevonden! De eerste Belgische fan in Sochi: “Ik dacht dat hier meer Belgen zouden zijn”

Het leek vooraf ogenschijnlijk de makkelijkste opdracht die onze chef ons dit WK zou geven: interview eens een Belgische fan in Sochi. Niet Cristiano Ronaldo of Lionel Messi. Nee, gewoon: een Belg. Zonder specificaties over leeftijd, geslacht, lengte, lichaamsbeharing of kleur onderbroek. Maar na enkele uren vruchteloos dwalen door de straten van de parel van de Zwarte Zee, leek het stilaan realistischer dat we een zongebruinde CR7 in het gezelschap van twee Russische blondines zouden spotten op het strand dan dat we Jan met de tricolere pet tegen het lijf zouden lopen.

Een Mexicaanse jongen met een Belgisch truitje van Kevin De Bruyne gaf ons eerste nog valse hoop (zie video), maar uiteindelijk stuitten we zaterdagnamiddag in het hart van het olympisch complex op een verdwaalde Mechelenaar. Deze Belgische fan van het eerste uur was er vier jaar geleden ook al bij in Brazilië en zit zich al een week in Sochi klaar te stomen op de match van maandag tegen Panama. Daarmee was hij de allereerste Belgische fan in de eerste speelstad van de Rode Duivels. Het Belgisch legioen zal tegen Panama amper zo’n 350 supporters sterk zijn. Een pak minder dan voor de tweede match tegen Tunesië (1.050) in Moskou en vooral tegen Engeland (1.500) in Kalinigrad.