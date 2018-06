Onze Chef Voetbal geeft zijn mening over het naar huis sturen van Ciman en beantwoordt het moeilijkste dilemma van de week

Nog één nachtje slapen en dan beginnen onze Rode Duivels eindelijk ook aan hun WK. Dat die match zonder de naar huis gestuurde Laurent Ciman zal worden gespeeld, is voor onze Chef Voetbal Ludo Vandewalle “een risicovolle, maar verdedigbare keuze”. Hij legt uit waarom. Verder geeft hij ook zijn mening over de twee topfavorieten Brazilië en Duitsland die vandaag voor het eerst in actie komen. En krijgt hij tot slot het moeilijkste dilemma van de week voor de kiezen: heeft hij liever dat de Rode Duivels op he WK onterecht sneuvelen in de kwartfinales, maar wel twee weken spetterend voetbal brengen. Of verkiest hij toch een plaats in de halve finales, maar dan met archislecht voetbal?