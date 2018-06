Drie ernstig gewonden na crash van heteluchtballon in Duitsland

Zes mensen raakten zaterdag gewond toen hun heteluchtballon neerstortte in het West-Duitse stadje Warendorf. Dat deelde de politie mee.

Tijdens een hevige stortbui perste een windvlaag de ballon samen, waardoor de gondel met de zes passagiers vanop tien meter hoogte crashte in een veld in de omgeving van het stadje Warendorf in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Drie inzittenden liepen ernstige verwondingen op, drie anderen kwamen er met lichtere verwondingen vanaf. Een van de passagiers werd met een helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.