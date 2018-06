“Geit! Geit! Geit!” en “Messi is Maradona niet”: Zo reageren buitenlandse media op de openingswedstrijd van De Vlo

Lionel Messi kende zaterdag geen al te gelukkige start van het WK voetbal. Hij miste immers een penalty en kwam uiteindelijk met zijn Argentijnse teamgenoten niet langs het stugge IJsland (1-1). Messi’s prestatie staat in schril contrast met die van die andere wereldtopper, Cristiano Ronaldo, die een dag eerder zijn WK opende met een hattrick tegen Spanje. En dat is media over de hele wereld allerminst ontgaan.

“La Selección was pure impotentie” Foto: El Ancasti

Één ding valt op: over de hele wereld staat steevast een zwaar teleurgestelde Messi afgebeeld. In het Argentijnse nieuws was de teleurstelling over het nationale team moeilijk weg te stoppen. Krant El Ancasti windt er alvast geen doekjes om: “La Selección was pure impotentie.” Een niet mis te verstane boodschap richting de Albiceleste, die donderdag tegen Kroatië meteen voor een levensbelangrijk duel staan met het oog op de rest van hun WK. “Na een teleurstellend debuut tegen IJsland zijn er tien redenen om vertrouwen te hebben en tien redenen om te lijden, schrijft El Tribuno. Ook de smaakpapillen van de lezer worden erbij betrokken: El Independiente kopt “een bitter drankje”, terwijl Rio Negro uitpakt met “een debuut met weinig smaak.”

“Geit! Geit! Geit!” Foto: Corriere dello Sport

“CR7-Messi: 3-0” staat in het groot te lezen op de voorpagina van het Italiaanse La Gazzetta dello Sport. “De Vikingen omsluiten Leo. IJsland stopte Argentinië af, De Vlo miste een penalty en verliest ook duidelijk het gevecht met Cristiano Ronaldo.” Hernan Crespo, voormalig Argentijns topspits, deed er zelfs nog een schepje bovenop: “Messi is Maradona niet.” De landgenoten van Corriere dello Sportopenen dan weer met “Geit! Geit! Geit!”, een duidelijke referentie naar het geitensik-gebaar dat Cristiano Ronaldo maakte na zijn derde doelpunt tegen Spanje vrijdagavond. Is CR7 dan toch de G.O.A.T. - greatest of all time, ofwel de beste voetballer aller tijden? Op dit WK wint de Portugees alvast voorlopig het pleit van zijn Argentijnse concurrent.

“Messi raakt geen ijsberg”, kopt de Portugese krantA BOLA. “De hattrick van Ronaldo heeft fans van Messi anders doen denken. Zelfs degenen die meer fan zijn van de Argentijn moeten buigen voor Cristiano”, zegt concurrent Record. Vlak over de grens, in Spanje, lag de nadruk meer op het Argentijnse elftal. “Messi alleen is niet genoeg”, schrijft Mundo Deportivo. “Leo, die een penalty miste, is de enige drijfveer van de Albiceleste.” Marca had het dan weer over een Messi die “zich niet uit de ketens kon bevrijden. Het succes van Argentinië lijkt van hem af te hangen en met een gezapige Messi had het team van bondscoach Sampaoli een gebrek aan creativiteit.”

“Met Messi alleen gaat het niet” Foto: Mundo Deportivo

Het FranseL’Equipe erkende dat “Messi’s prestatie altijd fors onder de loep genomen zou worden na de hattrick van Ronaldo, maar hij slaagde er niet in om een goede vergelijking te maken met de Portugees. In Engeland waren de critici eveneens niet mals voor de Argentijnse talisman. “In plaats van de held te zijn, werd Messi de grote slechterik na zijn gemiste strafschop”, schrijft de BBC. “IJsland, de kleinste natie die ooit is aangetreden in de Wereldbeker, verdiende het gelijkspel. Als Argentinië ver wil komen op deze Wereldbeker mag Messi niet opnieuw zo’n kansen verspillen.” De collega’s van de Daily Mailschrijven dan weer dat ‘het minuscule IJsland’ Messi en Argentinië neutraliseerde. “Een superster van het voetbal werd van zijn sokkel gestoten op het WK. En dat door enkele mannen uit IJsland, waar deze prestatie de bevolking nog jarenlang zal verwarmen tijdens zonloze en stormachtige winters.”