Zulte Waregem rondt transfer van Finse aanvallende middenvelder af

Zulte Waregem heeft de 22-jarige Fin Urho Nissila voorgesteld. De transfer was al enkele dagen hangende en werd nu afgerond. De aanvallende middenvelder komt over van KuPS in eigen land en tekende voor drie seizoen plus optie, zo laat Essevee weten.

“SV Zulte Waregem heeft een akkoord bereikt met KuPS (Veikkausliiga, eerste klasse Finland) over Urho Nissilä - of kortweg “Upi”. De 22-jarige Finse jeugdinternational zet de komende drie seizoenen (+1 jaar optie) zijn carrière verder in het Regenboogstadion. De talentvolle aanvallende middenvelder kwam dit seizoen al twintig keer in actie bij de Finse vicekampioen, goed voor 4 doelpunten en 3 assists. Upi is naast Mikael Soisalo de tweede Finse aanwinst.”