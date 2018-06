GERUCHTEN. Real Madrid denkt aan Courtois en Braziliaanse doelman, Europese top jaagt op invaller Man United

Het WK mag dan wel volop bezig zijn, het doet de geruchtenmolen niet stoppen. Integendeel, de ene na de andere topspeler wordt gelinkt aan een transfer terwijl hij zich voorbereidt op de volgende match. Zo is Real Madrid naarstig op zoek naar een topdoelman en duiken daar twee grote namen op. Daarnaast is Manchester United-invaller Anthony Martial grof wild, maar The Mancunians spelen het spel hard. En de vader van Sergej Milinkovic-Savic vindt dat Juventus “perfect is” voor zijn zoon.

Real Madrid begint volgend seizoen aan het post-Zidane tijdperk. De Fransman was amper 2,5 coach van De Koninklijke, maar loodste de ploeg wel naar drie Champions League-trofeeën op een rij. Julen Lopetegui krijgt de zware taak om in de voetsporen van Zidane te treden. Real wil wel zijn ploeg serieus versterken, na enkele jaren van weinig transfers dreigt een kleine revolutie. Zo denken ze in de Spaanse hoofdstad aan Alisson Becker. Die kende een topseizoen bij AS Roma en is de nummer één van Brazilië. Volgens het Spaanse AS is er al een akkoord tussen Real en de speler, maar op clubniveau lopen de onderhandelingen stroever. De Koninklijke zou tussen de 55 en 66 miljoen euro veil hebben, maar AS Roma wil meer dan 80 miljoen euro.

Daarom houden de Madrilenen ook andere pistes warm, onder andere die van Thibaut Courtois. Volgens Sky Sports zou Real al gepolst hebben bij Chelsea en een som van 40 miljoen euro geopperd hebben, waar The Blues vriendelijk voor hebben bedankt. Moest Courtois hopen op een transfer naar Bernabeu, lijkt hij erop te moeten rekenen dat er geen akkoord gevonden wordt tussen Real en AS Roma omtrent Alisson.

Alisson Becker is de nummer één van Brazilië. Foto: AFP

Die geniet overigens ook belangstelling van Liverpool. Simon Mignolet is al langer afgeserveerd door Jurgen Klopp, en na zijn monumentale blunders lijkt ook Loris Karius het vertrouwen van de Duitse manager kwijt te zijn. Klopp zou zijn zinnen nu gezet hebben op Alisson, aldus Daily Mail. Real Madrid lijkt echter verder te staan in de onderhandelingen.

The Reds hebben ook een oogje laten vallen op Mario Götze, die vier jaar geleden Duitsland nog naar de wereldtitel schoot. Sindsdien zakte de middenvelder, mede door ziekte, wat weg. Desondanks lijkt Götze gegeerd over het Kanaal, want volgens meerdere Engelse media heeft ook Tottenham meer dan gewone interesse in de 26-jarige Duitser. Daarnaast vielen de namen van West Ham en Everton al.

Europese top wil Martial

Real Madrid heeft ook interesse in Anthony Martial, maar is lang niet de enige. De Franse aanvaller is geen eerste keuze bij Manchester United en kan ook rekenen op belangstelling van Tottenham en PSG. Ondanks zijn statuut als invaller zijn The Red Devils niet geneigd hem makkelijk te laten gaan. The Mirror meent te weten dat Man United zo’n 80 miljoen euro wil vangen.

Is dit beeld straks verleden tijd? Foto: Photo News

Op Old Trafford zijn ze dan weer op zoek naar verdedigende versterking voor de ploeg van José Mourinho. Milan Skriniar, rots in de branding bij Internazionale, was daarbij een doelwit. Maar Man United lijkt in het zand te bijten. La Gazetta dello Sport meldt dat Inter een bod van meer dan 60 miljoen euro afwees.

“Juventus is perfect voor Milinkovic-Savic”

De club van Romelu Lukaku en Marouane Fellaini lijkt ook al naast Sergej Milinkovic-Savic te grijpen. De Servische middenvelder is de ‘golden boy’ van het Italiaanse voetbal. De voormalige Genkenaar scheert hoge toppen bij Lazio Roma, dat de jackpot lijkt te winnen deze zomer. Ook Real Madrid hengelt naar de diensten van Milinkovic-Savic, maar het is Juventus dat in pole position lijkt te liggen.

Milinkovic-Savic is hot. Foto: EPA-EFE

En dat zou de vader van de speler graag zien gebeuren. “Ik heb hem al veel gezegd dat Juventus perfect voor hem zou zijn”, aldus pa Milinkovic-Savic aan Tuttosport. “In Turijn zou hij bij een prestigieuze club terechtkomen die veel prijzen wint en al enkele jaren dominant is. Hij kan er verder groeien, tot hij volledige maturiteit heeft bereikt.” Nochtans is de vader van de middenvelder een fan van Real Madrid. “Inderdaad, maar hij kan nog altijd naar Spanje als hij de 25 voorbij is”, geeft hij zijn 23-jarige zoon goede raad mee. Die is volgens zijn oude man overigens “een mix tussen Zidane en Ibrahimovic”.

Kante naar Parijs?

Terug naar Engeland dan, waar Chelsea nog steeds geen afscheid heeft genomen van Antonio Conte. Desondanks wordt Maurizio Sarri, die opstapte bij Napoli, nog steeds gelinkt aan The Blues. Op Stamford Bridge krijgen ze deze week een delegatie van PSG over de vloer, claimt France Football. De Parijzenaars azen nog steeds op Europees succes en willen hun team dus verder versterken. N’Golo Kante is daarbij prioriteit. De middenvelder zou niet weigerachtig staan tegenover een overstap, al lijkt er geen doorbraak verwacht te moeten worden vooraleer duidelijk is wie volgend seizoen de plak zwaait bij Chelsea.

Nog aan uitgaande zijde lijkt David Luiz te vertrekken, zeker als Conte toch moest aanblijven. De Braziliaan is geen eerste keuze en mag bij een goed bod weg. Arsenal deed volgens Engelse media een bod van circa 20 miljoen euro, maar ving bot. In Italië maken verschillende bronnen dan weer gewag van interesse van Chelsea in Juventus-verdediger Daniele Rugani.