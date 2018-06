Sleutel tot Belgisch WK-succes: verlies de eerste match

Maandag begint België aan het WK met een wedstrijd tegen Panama. Het Belgische volk neemt alleen vrede met een deftige overwinning, maar de geschiedenis leert ons dat ze misschien beter verliezen. In de na-oorlogse periode was het meest succesvolle WK het enige WK waarin de Rode Duivels hun openingsmatch verloren. Een overzicht van alle openingswedstrijden van de Rode Duivels.

Uruguay 1930: acht weken onderweg voor twee wedstrijden

Op het allereerste WK in 1930 in Uruguay verliest België de eerste wedstrijd met 3-0 van de Verenigde Staten en een week later wordt het geklopt ...