Zelfs één speler zonder cijfer: dit zijn de FIFA 18-ratings van de vermoedelijke Panamese basiself

Nog één dag voor de Rode Duivels het opnemen tegen Panama, maar sommigen onder ons zullen dat duel op videogame FIFA 18 misschien al eens gespeeld hebben. Dan zal het u ongetwijfeld opgevallen zijn - en waarschijnlijk ook niet verbazen - dat de spelers van het kleine Panama beduidend lagere FIFA-ratings hebben dan onze Duivels. Meer nog: zelfs de laagst gerankte speler uit de Belgische selectie heeft een hogere FIFA-rating dan de beste spelers van Panama.

Doelman: Penedo (68)

Jaime Penedo is één van de vele ouderdomsdekens in de Panamese selectie: het sluitstuk van de ploeg wordt in september 37. Versleten is hij echter allerminst, want bij het Roemeense Dinamo Boekarest staat hij nog wekelijks in doel. Een rating van 68 is degelijk, al komt hij niet in de buurt van de Belgische goalies: Thibaut Courtois (88), Simon Mignolet (80) en Koen Casteels (78) scoren duidelijk hoger. En zelfs Matz Sels, die in de oefenwedstrijden voor het WK als vierde doelman bij de selectie zat, heeft een hogere rating (75) dan Penedo.

Jaime Penedo doet het met een respectabele score van 68 flink wat minder dan onze nationale nummer één Thibaut Courtois (88). Foto: AFP

Verdediging: Machado (72), Torres (73), Escobar (66) en Ovalle (65)

Helemaal achterin bevinden zich de twee ‘zwakste’ schakels van de Panamese typeploeg: centrale verdediger Fidel Escobar(66) en linksback Luis Ovalle (65) hebben de laagste FIFA-ratings van het vermoedelijke elftal. Rechtsback Adolfo Machado heeft een zeer respectabel cijfer van 72, terwijl Roman Torres - onsterfelijk in Panama nadat hij met een late goal tegen Costa Rica de WK-kwalificatie afdwong - één van de twee Panamezen is met de hoogste rating, namelijk 73. Het verschil met de Belgen wordt hier helemaal duidelijk: zelfs Dedryck Boyata (75), net als Torres een centrale verdediger en tevens de WK-Belg met de laagste rating, scoort beter. Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld hebben elk een rating van 84 en zijn daarmee de beste Belgische verdedigers.

Roman Torres is dé grote ster van Panama en dat is ook te zien aan zijn rating van 73, de hoogste van het team. Foto: BELGAIMAGE

Middenveld: Gomez (72), Barcenas (68), Cooper (68), Godoy (73) en Rodriguez (geen rating)

Centrale middenvelder Anibal Godoy (73) en verdedigende middenvelder Gabriel Gomez (72) zijn twee van de hoogst gerangschikte Panamezen. Rechterflankspeler Edgar Barcenas en centrale middenvelder Armando Cooper doen het iets minder met beide een rating van 68. Het opvallendste is echter José Luis Rodriguez: de linkerflankspeler van AA Gent is één van slechts twee spelers in de selectie die geen FIFA-rating hebben. De andere is Ricardo Avila, net als Rodriguez actief bij de Gentse beloften. Ook hier vallen de Panamese cijfers in het niet vergeleken met de Belgen: Leander Dendoncker (77) is de Belgische middenvelder met de laagste rating. En dan zijn er nog getallen zoals die van Kevin De Bruyne: met een FIFA-rating van 90 is hij één van de twee Rode Duivels met de hoogste rating.

AA Gent-beloften José Luis Rodriguez (foto) en Ricardo Avila hebben geen FIFA-rating. Foto: AFP

Aanval: Pérez (68)

Panama zal met één diepe spits spelen die hoogstwaarschijnlijk de volledige partij op een eiland zal staan. Vermoedelijk zal die ondankbare taak weggelegd zijn voor Blas Pérez. Zijn rating van 68 verbleekt echter bij die van de Belgische voorhoede. Zowel Eden Hazard (90), Dries Mertens (86), Romelu Lukaku (86), Michy Batshuayi (81), Thorgan Hazard (79) als Adnan Januzaj (77) scoren een flink pak beter. Of hoe de Panamezen morgen een gigantische berg te beklimmen hebben. Maar in voetbal - en ook FIFA 18 - kan nu eenmaal alles...

Eenzame spits Blas Pérez (links, FIFA-rating 68) kan niet tornen aan de cijfers van onze aanvallers. Foto: EPA-EFE

Alle spelers uit de typeploeg van Panama:

GK - Penedo (68)

LB - Ovalle (65)

CB - Escobar (66)

CB - Torres (73)

RB - Machado (72)

CDM - Gomez (72)

CM - Cooper (68)

CM - Godoy (73)

LM - Barcenas (68)

RM - Rodriguez (/)

ST - Pérez (68)