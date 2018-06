Maradona excuseert zich voor roken van sigaar in rookvrij stadion

Diego Maradona heeft zich verontschuldigd voor het negeren van het rookverbod in WK-stadions. De voetballegende stak zaterdag in het stadion van Spartak Moskou een sigaartje op tijdens de eerste groepsmatch van Argentinië tegen IJsland. Dat leverde hem flink wat kritiek op.

Pluisje liet na afloop van de wedstrijd, die voor Argentinië op een teleurstellende 1-1 eindigde, weten dat hij niet op de hoogte was van het rookverbod. “Het was vandaag een moeilijke dag voor de Argentijnen. De spanning was groot voor ons WK-debuut. Iedereen gaat daar anders mee om. Ik wist met de hand op het hart niet dat je niet mag roken in de stadions”, reageerde Maradona. “Ik verontschuldig mij bij iedereen en bij de organisatie. Komaan Argentinië, we supporteren voor jullie, nu meer dan ooit.”

Tijdens het WK geldt er een nultolerantie voor roken in alle twaalf WK-stadions.