Man vindt Zwarte Weduwe in zijn broccoli: “Dit kan niet waar zijn”

De Amerikaanse Jacob Vaughn schrok zich een bult toen hij maandag een paar boodschappen uit zijn tas haalde. Wanneer hij de broccoli vastnam, zag hij namelijk een gigantische spin zitten. “Dit kan niet waar zijn.”

Vaughn bleef kalm en riep zijn moeder die hem vertelde dat de spin een Zwarte Weduwe was. Ze besloten om de winkel te bellen waar ze de groente vandaan hadden gehaald. “Ze hebben zich uitgebreid verontschuldigd en we kregen ons geld terug als we dat wilden”, zei Vaughn. Het personeel van de supermarkt liet weten dat ze zelf ook erg geschrokken waren. “We hebben geen idee hoe de Zwarte Weduwe in de broccoli is geraakt, maar willen klanten altijd helpen indien ze klachten hebben”, aldus de woordvoerder. “Iedereen is welkom om bij ontevredenheid hun geld terug te krijgen of een ander product in de plaats te komen halen.”

Vaughn en zijn moeder plaatsten daarna een video op Facebook om te vragen wat ze met het beestje konden doen. Niet veel later meldde Cheryl Garcia zich aan die werkt voor ‘Another Chance Sanctuary’, waar ze dieren een tweede kans geven om te overleven. “We zorgen goed voor de spin hier en ze heeft ook een nieuwe naam gekregen”, liet ze weten. “Broccoli.”