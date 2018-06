Milieuorganisatie hard voor België: “Geen samenhangende strategie om klimaatdoelstellingen te halen”

Op de manier waarop België bezig is, gaat ons land de afgesproken klimaatdoelstellingen van 2020 niet halen. Dat concludeert het Climate Action Network (CAN), de belangrijkste koepelorganisatie van ngo’s op het gebied van klimaat in Europa, in een nieuw rapport.

In het nieuwe rapport analyseert CAN hoe goed de lidstaten van de Europese Unie op weg zijn om de klimaatmaatregelen bij te stellen zoals afgesproken bij de Parijse akkoorden uit 2015. De drie belangrijkste zaken daarbij zijn het terugdringen van de CO2-uitstoot, het ontwikkelen van hernieuwbare energie en het verminderen van energieverbruik, meldt VRT NWS.

België komt daarin niet goed uit de verf. In de ranking van de 28 EU-lidstaten staat ons land op een schamele 15e plek met de beoordeling ‘slecht’.

Geen samenhangende strategie

CAN heeft een aantal rake opmerkingen over voor die prestatie. “België gaat heel waarschijnlijk de afgesproken klimaatdoelstellingen tegen 2020 niet halen”, zo valt in het rapport te lezen. “De CO2-uitstoot is gestegen tegenover 2014, vooral in de transport- en bouwsector. Hoogstwaarschijnlijk gaat België ook de doelstellingen voor hernieuwbare energie niet halen.”

“Met vier bevoegde overheden voor het klimaatbeleid heeft België geen samenhangende strategie om de uitstoot terug te dringen”, klinkt het verder. “In tegenstelling tot de andere Beneluxlanden heeft België zijn klimaatdoelstellingen niet verstrengd, wat nodig is om de doelstellingen van Parijs te halen.”

Aanbevelingen

De koepelorganisatie heeft dan ook verschillende aanbevelingen voor ons land. Zo moet de samenwerking tussen Vlaanderen, Wallonië, het Brusselse Gewest en de federale overheid verbeteren met betrekking tot de bestrijding van de stijgende CO2-uitstoot. Ook moet België beter zijn best doen voor de productie van hernieuwbare energie, terwijl het energieverbruik moet dalen.

Verder moet er een duidelijk plan komen om op zijn laatst tegen 2050 de uitstoot van koolstof te herleiden tot nul. Als laatste wordt ons land dringend verzocht mee te doen met de bijgestelde klimaatdoelstellingen tegen 2030, zoals die door het Europees Parlement werden opgetekend, net zoals andere EU-lidstaten dat ook doen.

Beste en slechtste leerlingen van de klas

Volgens CAN zijn Zweden, Portugal, Frankrijk, Nederland en Luxemburg het hardst op weg om de doelstellingen te behalen. De slechtste leerling van de klas is Polen, gevolgd door Ierland, Estland, Bulgarije en Malta.