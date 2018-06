Auto slaat op de vlucht voor politie en eindigt tegen woninggevel in Vrasene

Vrasene / Beveren-Waas - In Vrasene is in de nacht van zaterdag op zondag een politieachtervolging geëindigd in een woninggevel. De bestuurder van een wagen wou zich onttrekken aan een politiecontrole, maar crashte uiteindelijk. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde in de Kriekelaarstraat omstreeks drie uur zondagochtend. Een auto had zich even voordien proberen te onttrekken aan een politiecontrole. Tijdens de achtervolging reed de wagen tegen de gevel van een woning. De brandweer moest ter plaatse komen om de woning te stutten. “De bestuurder van de wagen zou op de vlucht zijn gegaan voor de politiecontrole omdat die reed zonder rijbewijs”, aldus nog de woordvoerster van het Oost-Vlaamse parket.