Taliban willen wapenstilstand in Afghanistan niet verlengen

De radicaalislamitische taliban willen hun driedaagse wapenstilstand in Afghanistan niet verlengen. De woordvoerder van de groep Zabihullah Mudshahid verklaarde zondag aan dpa dat ze dit niet van plan zijn. “Het bestand eindigt vandaag”. Daarmee wijzen de taliban ook een vredesvoorstel van president Ashraf Ghani van de hand, die zaterdag had aangekondigd de wapenstilstand te willen verlengen. Die zou dan tot 20 juni duren. Ghani spoorde de taliban ook aan niet voort te vechten en te onderhandelen. De VS, de EU en de VN en vele regeringen hadden het voorstel gesteund.