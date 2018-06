Geluksbrenger voor de match tegen Panama? Mertens pronkt met nieuwe kop haar

De spanning over de eerste WK-wedstrijd zal intussen ook stilletjes bij de Rode Duivels beginnen toeslaan. Gelukkig worden de spelers goed verzorgd, en niet alleen op fysiek vlak: Dries Mertens loopt intussen immers rond in Sochi met een mooie, nieuwe kop haar. Een geluksbrenger voor de komende wedstrijden, of had de bijzonder populaire Duivel gewoon zin in een nieuw kapsel? Zijn teamgenoten konden de nieuwe haartooi alvast smaken...