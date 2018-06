Ex-baas voor rechter vanwege golf van zelfmoorden in zijn bedrijf: “Ik krijg ze hoe dan ook buiten, door de deur of door het raam”

Een golf van zelfdodingen binnen telecombedrijf France Telecom kan jaren na de feiten grote gevolgen hebben voor voormalige kopstukken van het bedrijf. Ex-baas Didier Lombard en zeven anderen wordt verweten voor zo’n grote morele druk te hebben gezorgd dat werknemers zelfmoord als enige uitweg zagen.

In een periode van drie jaar, tussen 2008 en 2011, stapten tientallen werknemers van France Telecom -sinds 2013 Orange- uit het leven. Vakbonden lieten destijds weten dat het om een zestigtal personen zou gaan. Zeker negentien van hen kwamen tot de wanhoopsdaad als gevolg van een gigantische interne reorganisatie die in 2008 begon, stelt de openbaar aanklager volgens de BBC.

“Buiten via de deur of het raam”

De reorganisatie werd ingezet onder voormalig CEO Didier Lombard. In een poging France Telecom efficiënter te maken wilde hij 22.000 personen ontslaan en nog eens 10.000 laten omscholen. “Ik krijg ze hoe dan ook buiten, door de deur of door het raam”, liet het kopstuk zich in 2007 ontvallen.

Door de veranderingen binnen het bedrijf moesten sommige werknemers op een andere locatie aan de slag, soms ver weg van hun familie. Ook kregen personeelsleden een zeer zwaar takenpakket. De reorganisatie stuitte op veel verzet en onvrede bij het personeel.

Morele kwelling

In de jaren erna kreeg het bedrijf te maken met een golf van zelfdodingen onder het personeel. Volgens de openbaar aanklager raakte de bedrijfscultuur verziekt dat hij spreekt van “morele kwelling”. Lombard en zes andere topmanagers worden er nu van beschuldigd werknemers zo erg onder druk te zetten dat zij zelfmoord als enige uitweg zagen.

De zeven gedaagden riskeren een maximale celstraf van twee jaar en een boete van 30.000 euro.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan bellen naar de Zelfmoordlijn via hetnummer 1813 of surfen naar de website www.zelfmoord1813.be.