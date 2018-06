Eén dode en twintig gewonden bij schietpartij op kunstfestival in New Jersey

Bij een schietpartij op een kunstfestival in de Amerikaanse stad Trenton (New Jersey) is één dode gevallen en raakten zeker twintig anderen gewond. Dat melden Amerikaanse media. Twee schutters openden het vuur op bezoekers. Het dodelijke slachtoffer is een van de daders.

Twee mannen openden rond 02.45 uur (lokale tijd) het vuur op het Art All Night-festival in een grote loods in de stad Trenton (in de staat New Jersey). Op het moment van de schietpartij waren zo’n 1.000 mensen in de buurt. Zeker twintig personen raakten gewonden. Voor zover bekend vielen er geen doden onder de bezoekers. Het enige dodelijke slachtoffer was één van de daders, een 33-jarige man. De tweede daders is opgepakt door de politie.

In totaal liepen zestien van de twintig gewonden schotwonden op. Vier van hen, onder wie een 13-jarige jongen, zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Na de schietpartij vluchtten de aanwezigen in paniek weg.

“Had veel erger kunnen aflopen”

“Het had absoluut veel erger kunnen aflopen, gezien de nauwe ruimte en het aantal schoten dat werd afgevuurd”, aldus Angelo Onofri van het parket van het district Mercer County.

“Plots zei mijn broer tegen me: ‘Hoor je die schoten?’”, aldus ooggetuige Angelo Nicolo tegen de lokale omroep 6ABC TV. “Het klonk als vuurwerk. Hij zei: ‘Nee, dat zijn schoten.’ Het volgende moment begon iedereen de straat af te rennen.”

Het is voorlopig onduidelijk wat het motief was voor de schietpartij.

Op het populaire kunstfestival, dat de hele nacht duurt, tonen lokale kunstenaars hun werk en worden ook veel optredens gehouden.