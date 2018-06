Jonge vrouw (24) valt klanten met mes aan in Franse supermarkt en roept “Allahu akbar”

Een jonge vrouw heeft zondagochtend twee mensen verwond met een mes in een supermarkt van Leclerc in La Seine-sur-Mer, een stad in het zuidoosten van Frankrijk. Ze zou Allahu Akbar geroepen hebben, terwijl ze de klanten te lijf ging. Dat meldt de procureur van Toulon.

De vrouw ging zondagochtend volledig in het zwart gehuld de supermarkt binnen omstreeks 10 uur in de ochtend. Ze gedroeg zich niet verdacht, tot ze plots zonder aanwijsbare aanleiding op een man afging en hem roepend toetakelde met een mes. Het personeel van de supermarkt kon snel ingrijpen en wist de vrouw in toom te houden. Het slachtoffer werd meteen afgevoerd, maar is buiten levensgevaar. Eén van de werknemers raakte lichtgewond aan een oog.

Wat de jonge vrouw precies bezielde, is niet bekend. Het parket heeft wel al vrijgegeven dat het zou gaan om een Franse vrouw van 24 jaar oud. Ze was bekend bij de politie voor haar gewelddadig verleden. Omdat ze “Allahu akbar” riep tijdens haar aanval, vermoeden de speurders dat zij uit sympathie voor ISIS handelde.

“Maar we weten nog niet zeker of het hier echt gaat om een georganiseerde terroristische aanslag. Het lijkt alsof er sprake is van een geïsoleerd feit, gepleegd door een vrouw met psychiatrische problemen”, reageert procureur Bernard Marchal. “We sluiten echter niet uit dat de vrouw geradicaliseerd was.” De onderzoekers bekijken nu dus of de jonge vrouw banden heeft met ISIS.