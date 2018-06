Sluwe Zuid-Koreanen trainen met meerdere rugnummers: “Willen de tegenstander verwarren”

Onder het motto “baat het niet, dan schaadt het niet” verschijnen de Zuid-Koreaanse spelers tijdens hun WK-trainingen regelmatig met een ander rugnummer op het oefenveld. Het ongewone initiatief blijkt te passen in een strategie om toekomstige opponenten te verwarren.

“We hebben dit beslist omdat we weten dat de Europese ploegen ons volgen. Daarom doen we het. We willen de Zweden in de war brengen”, vertelde bondscoach Tae-Yong Shin daags voor het treffen met de Scandinaviërs in Nizhny Novgorod.

Volgens een Koreaanse journaliste die de selectie in Rusland volgt, zou sterspeler Heung-Min Son (Tottenham) al vier verschillende nummers hebben gedragen.

Naast Zweden zijn ook Mexico en titelverdediger Duitsland tegenstanders van Zuid-Korea in groep F.