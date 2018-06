Theo Francken (N-VA) scherp over migranten op Aquarius: “Welk recht hebben zij om zo in EU te komen?”

Brussel - Er zijn “grote aantallen uit Bangladesh” bij de opvarenden van het reddingsschip Aquarius dat zondagochtend is aangekomen in de Spaanse stad Valencia. “Welk recht hebben zij om zo in de Europese Unie te komen?”, reageerde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) op Twitter.

“Illegale migranten die in Spanje aankomen: er zitten grote aantallen bij uit Bangladesh. Dat is 9.000 km van Libië + er is GEEN oorlog. Zij vliegen via Turkije naar Tripoli en dan via boot naar de EU. Welke recht hebben zij om zo in EU te komen? Waar zijn we toch mee bezig?!”, tweette Francken, daarbij even later in een nieuwe tweet opmerkend dat de erkenningsgraad van asielzoekers uit Bangladesh vorig jaar 3,7 procent bedroeg.

Nadat Malta en Italië weigerden om de Aquarius te laten aanmeren, arriveerde de Aquarius zondagochtend in Valencia. Aan boord van het reddingsschip en twee escorterende boten bevinden zich 629 mensen uit 26 landen die op zee werden gered. De Spaanse regering deelde vrijdag mee dat ze de situatie van de opvarenden geval per geval gaat bekijken.

“Meer verdienen met mensenhandel dan met drugssmokkel”

N-VA-voorzitter Bart De Wever (N-VA) zei zondagmiddag dat de meeste mensen op die boten geen asiel zullen krijgen. Hij gaf ook rugdekking aan Francken, die er dit weekend voor pleitte om iedereen die illegaal - via boten of een andere manier - de Europese Unie probeert binnen te komen het recht op asiel te ontzeggen.

Volgens De Wever zijn de migratiestandpunten van zijn partij intussen “mainstream” geworden in de Europese Unie. “Die miserie op zee is een menselijke schande. Dat is mensenhandel, mensensmokkel. Je kan met mensenhandel nóg meer verdienen dan met drugsmokkel. Daar moet Europa een einde aan maken. Als mensen niet meer in Europa geraken, zullen ze geen pogingen meer doen”, stelt hij.

Volgens De Wever staat Europa op een zucht van een kentering in zijn aanpak van de migratiekwestie. Het komt er volgens hem dan ook op aan dat de Belgische regering op het Europese toneel “de juiste standpunten” inneemt. “We hebben binnen de regering ook nog ons werk te doen”, verwees de N-VA-voorzitter naar de kritiek van CD&V op de stellingnames van Francken.