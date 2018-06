Bondscoach Panama is realistisch: “Of we kunnen stunten zoals IJsland? België is beter dan Argentinië”

Maandag starten de Rode Duivels aan het wereldkampioenschap tegen Panama (17.00 uur). Op zijn persconferentie voor de wedstrijd liet Panamees bondscoach Dario Hernan Gomez verstaan dat hij er niet echt op rekent dat zijn ploeg iets zal rapen. “Ronaldo en Messi zijn van een buitengewoon niveau, maar België heeft enkele spelers die daar net onder zitten.”

Panama is de underdog in groep G, met naast België ook nog Engeland en Tunesië. Het land uit Midden-Amerika kon zich nog maar voor het eerst in de geschiedenis plaatsen voor het wereldkampioenschap voetbal. “Daarom zijn wij geen favorieten”, zegt bondscoach Gomez. “Maar op een goede dag kunnen we wel iets presteren. We zijn goed voorbereid, maar we spelen tegen een goede ploeg. Ronaldo en Messi zijn van een buitengewoon niveau, maar België heeft enkele spelers die daar net onder zitten. En ze hebben ook een goede coach (Roberto Martinez, red.) die ook nog eens een goed mens is.”

Zaterdag slaagde WK-debutant IJsland erin om een grootmacht als Argentinië op een gelijkspel te houden. Maar Gomez wil die match niet vergelijken met het duel tegen België. “Argentinië is op dit moment niet van hetzelfde niveau als België. En IJsland raakte tot in de kwartfinales van het EK twee jaar geleden. Het verschil tussen IJsland en Argentinië is minder groot dan tussen België en Panama. Ik zeg niet dat we niet kunnen stunten, maar het is duidelijk dat België de favoriet is voor deze wedstrijd. Het is één van de moeilijkste teams op dit WK. Ik geloof ook niet dat ze ons gaan onderschatten. Dit is een WK, alle ploegen zijn klaar.”

Gomez maakte ook al duidelijk dat zijn ploeg maandag niet te veel initiatief zal nemen. “We scoorden heel moeilijk in de voorbereiding, dat klopt. Maar we hebben vooral gefocust op ons verdedigend werk. We gaan de boel gesloten houden. Dat wordt onze houding, zo zullen we het moeten doen.”

Gentenaar Rodriguez speelt

Opvallend: net als Jorge Sampaoli van Argentinië eerder deze week, gaf de Panamese bondscoach op de persconferentie al zijn ploeg vrij. Hij speelt met Blas Pérez in de spits en ook Gent-belofte José Luis Rodriuez krijgt een basisplaats.

De opstelling van Panama (4-1-4-1): Penedo; Davis, Escobar, R.Torres, Murillo; Gomez; Barcenas, Godoy, Cooper, Rodriguez; Perez.